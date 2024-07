Si intensificano i controlli dei Carabinieri nella Provincia Barletta-Andria-Trani: 30 sanzioni, sequestrati tre veicoli

I pattugliamenti lungo le zone costiere sono stati intensificati per prevenire e reprimere i reati, con una particolare attenzione ai principali luoghi di aggregazione pubblica come piazze, parchi e aree di intrattenimento. Questa presenza aumentata dei militari ha avuto l'obiettivo di assicurare una maggiore percezione di sicurezza tra cittadini e visitatori.

Nel territorio ofantino, il personale della Compagnia Carabinieri di Barletta ha concentrato le attività nelle principali piazze di Barletta, San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Durante queste operazioni, 11 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di droga.

Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, sono state ispezionate 370 persone e 225 automezzi. Questi controlli hanno portato all’elevazione di 30 sanzioni al codice della strada, al ritiro di 6 patenti e 7 carte di circolazione, e al sequestro di 3 veicoli.

Inoltre, i Carabinieri hanno svolto accertamenti su 4 attività commerciali, contestando sanzioni per un totale di circa 30.000,00 euro.

Simili operazioni sono state condotte dalla Compagnia di Andria, che ha segnalato alla Prefettura 17 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state sanzionate 45 persone per illeciti al codice della strada, per un totale di 7.000,00 euro.

Anche la Compagnia di Trani ha effettuato numerosi controlli sulla circolazione stradale, identificando 145 persone e ispezionando 45 veicoli. Tra le violazioni più comuni riscontrate vi sono l’uso del cellulare durante la guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. I militari stanno cercando di sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica su questi aspetti.

I servizi di controllo proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, specialmente durante le ore serali, affinché l’Arma dei Carabinieri possa continuare a garantire una presenza costante e rassicurante sul territorio.