Summit NATO a Washington: impegno per 40 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina

credits: NATO

WASHINGTON - Nella seconda giornata del summit organizzato a Washington per celebrare i 75 anni della NATO, i leader dei paesi membri hanno preso un impegno significativo nei confronti dell'Ucraina. Al vertice, è stato deciso di fornire almeno 40 miliardi di euro in aiuti militari entro il prossimo anno, con l'obiettivo di sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione russa.La dichiarazione finale del summit ha confermato le anticipazioni, sottolineando che gli alleati della NATO forniranno un finanziamento minimo di 40 miliardi di euro. "Attraverso contributi proporzionali, gli alleati intendono fornire un finanziamento minimo di base di 40 miliardi di euro entro il prossimo anno e fornire livelli sostenibili di assistenza alla sicurezza affinché l'Ucraina possa prevalere", si legge nel documento ufficiale.Questo impegno rappresenta un segnale forte di solidarietà e supporto continuo nei confronti dell'Ucraina da parte dei paesi membri della NATO. Il finanziamento è destinato a coprire una vasta gamma di necessità militari, dalla fornitura di armamenti e attrezzature alla formazione e supporto logistico. L'obiettivo è garantire che l'Ucraina disponga delle risorse necessarie per difendersi efficacemente contro l'invasione russa e per mantenere la propria sovranità.Il summit di Washington, che segna il 75° anniversario della NATO, è stato un momento cruciale per riaffermare i principi di difesa collettiva e cooperazione internazionale che sono alla base dell'alleanza. La decisione di sostenere l'Ucraina con un aiuto militare così significativo riflette l'importanza strategica e morale di questa crisi per l'intera comunità internazionale.Le reazioni al vertice sono state prevalentemente positive, con molti leader che hanno sottolineato l'importanza di mantenere una posizione ferma e unita contro l'aggressione. Tuttavia, ci sono anche voci critiche che sollevano preoccupazioni riguardo alla sostenibilità di un impegno così elevato e alle possibili ripercussioni economiche per i paesi donatori.La decisione presa a Washington pone le basi per una cooperazione rafforzata e una risposta coordinata alla crisi ucraina. Con il supporto promesso, l'Ucraina può sperare di ottenere una posizione di forza nelle sue operazioni difensive e di lavorare verso una risoluzione del conflitto che rispetti la sua sovranità e integrità territoriale.