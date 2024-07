Lorenzo Musetti, il sogno si avvera: batte Fritz e vola in semifinale a Wimbledon

Un traguardo storico



Venerdì, Musetti affronterà Novak Djokovic sul leggendario Centrale, il campo che da sempre ha sognato di calcare, ispirato dal suo idolo Roger Federer. L'impresa di raggiungere la semifinale è stata coronata con una vittoria memorabile contro Taylor Fritz, in un match durato tre ore e 26 minuti. Il giovane italiano ha superato lo statunitense con il punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-2 3-6 6-1.



La partita dei sogni



La partita contro Fritz è stata una battaglia intensa, con Musetti che ha dimostrato grande determinazione e tenacia. Nonostante qualche difficoltà iniziale e un primo set perso, l'italiano ha saputo reagire e trovare il modo di vincere, mostrando il suo carattere combattivo. Il tiebreak del secondo set, vinto 7-6 (5), è stato il punto di svolta del match. Da quel momento in poi, Musetti ha preso il controllo, giocando un tennis solido e convincente.



Il quinto set, dominato 6-1, ha visto un Musetti inarrestabile, capace di esprimere il suo miglior tennis nei momenti decisivi. Anche se non sempre ha giocato al massimo delle sue possibilità, il giovane toscano ha fatto tutto quello che serviva per vincere, emergendo con forza e determinazione.



Un incontro indimenticabile



Tra gli spettatori del suo indimenticabile quarto di finale sul Court 1, non c'era la regina Camilla, ma l'attenzione sarà tutta per lui e Djokovic nella semifinale. Affrontare un campione come Djokovic rappresenta una sfida titanica, ma Musetti ha dimostrato di avere il talento e la mentalità per competere ai massimi livelli.



L'Italia del tennis sogna con lui, sperando che questo sogno possa continuare ancora a lungo. Lorenzo Musetti ha già scritto una pagina importante della storia del tennis italiano, e il suo viaggio a Wimbledon è tutt'altro che finito.

LONDRA - Se questo è un sogno, Lorenzo Musetti non vuole essere svegliato. Il 22enne numero 25 del mondo sta vivendo un'avventura straordinaria a Wimbledon, dove è diventato il quarto italiano nella storia a raggiungere la semifinale.