Teatro a Corto: in scena sabato 6 luglio 'Non ti pago', un grande classico di Eduardo De Filippo

TRANI - Un grande classico di Eduardo De Filippo come “Non ti pago” attende il pubblico di “Teatro a Corte” sabato 6 luglio a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. Il quarto appuntamento della rassegna nazionale di teatro amatoriale, messo in scena da La Bottega dei Teatranti, concorre con gli altri spettacoli in cartellone al Premio “Giovanni Macchia”, intitolato alla memoria dell’insigne studioso e scrittore Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), uno dei critici italiani più importanti del Novecento e accademico dei Lincei, direttore dell’Istituto di Storia del Teatro di Roma. La pièce migliore tra quelle partecipanti al bando nazionale, votata dal pubblico alla fine di ogni rappresentazione, riceverà il prestigioso premio l’ultimo giorno della rassegna (sabato 20 luglio).Anche la quarta edizione si avvale della direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro.Sabato prossimo, con la commedia in tre atti di uno dei drammaturghi più importanti del ‘900, sul palco di Corte ‘Davide Santorsola’ sarà protagonista La Bottega dei Teatranti di Salerno (SA), con la regia di Matteo Salsano.La trama è nota. Ferdinando Quagliuolo è il gestore di un botteghino del lotto. Gioca sempre ma non indovina mai un numero, mentre il suo impiegato, Procopio Bertolini, vince sempre. Addirittura vince una quaterna che gli ha dato in sogno proprio il padre di Ferdinando. Il gestore del botteghino del lotto si rifiuta di pagargli la quaterna e si tiene il biglietto perché considera sua la vincita. Secondo lui, suo padre ha sbagliato persona, poiché il Bertolini abita proprio nella casa dove abitava lui quando suo padre era ancora vivo. Quagliuolo ricorre anche all’avvocato e al prete nel tentativo di trovare appoggi alla sua tesi, ma alla fine è costretto a ridare il biglietto all’impiegato. Chiede aiuto, allora, al proprio padre, rivolgendosi al quadro appeso al muro. E questo aiuto pare proprio che arrivi: infatti, ogni volta che l’impiegato Procopio tenta di incassare la vincita, gli capita una disgrazia. Alla fine Bertolini si arrende e vuole ridare il biglietto a Ferdinando. Tutto finisce bene: Procopio sposa la figlia di Ferdinando che non gliela voleva concedere proprio per la rabbia che gli causavano le sue continue vincite, e la quaterna rimane così in famiglia.Il cartellone teatrale, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, appassionerà con altre pièce fino al 20 luglio. Per altri due sabato sera si potrà godere di rappresentazioni teatrali che passano dalle commedie degli equivoci alla farsa, non senza spunti di riflessione più intimisti e introspettivi. La compagnia teatrale I sognAttori presenta sabato 13 luglio “Amici fragili” di Federico Buffa. Chiude la rassegna sabato 20 luglio con lo spettacolo “Voglia di Borotalco” L’Allegra compagnia di Turi.La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, è curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli cominciano alle 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it Poltronissima (posto numerato) singolo spettacolo € 10,00; posto libero non numerato: 8,00 euro. I biglietti possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della cultura giovani e del merito esclusivamente al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00, chiuso il lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT).Il biglietto per “Non ti pago” è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/non-ti-pago/234902 Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061 La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.html