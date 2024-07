Torneo di Umago: Lorenzo Musetti vola in finale

Nel secondo set Musetti ha dominato con i top spin e i pallonetti e si è aggiudicato il match. L’ italiano sfiderà in finale l’ argentino Francisco Cerundolo che nella prima semifinale ha superato 7-6 6-4 il russo Andrej Rublev. Musetti ha detto: “Sto giocando un grande torneo, sono in ottime condizioni fisiche e cercherò di continuare a vincere per trionfare a Umago”.

Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Umago in Croazia, Lorenzo Musetti ha vinto 6-4 6-1 contro il ceco Jakub Mensik e si è qualificato per la finale. Nel primo set il match è stato molto equilibrato fino al 4-4, poi il toscano con il rovescio molto preciso e il dritto è riuscito a prevalere sul ceco.