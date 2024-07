Calciomercato: il Lecce acquista il centrocampista polacco Filip Marchwinski dal Lech Poznan

Marchwinski ha dichiarato: “Sono molto felice di essere arrivato al Lecce, spero di raggiungere obiettivi prestigiosi con i salentini”. Il responsabile dell’ area tecnica dei pugliesi Pantaleo Corvino ha detto: “ Siamo convinti di aver acquistato un ottimo calciatore che ci consentirà di puntare con determinazione alla salvezza nel prossimo campionato di Serie A”.

Nella sua carriera ha giocato nel Lech Poznan, nel Lech Poznan Under 19 e nel settore giovanile del Lech Poznan. Inoltre è stato titolare per 2 gare nella Polonia, per 22 incontri nella Polonia Under 21 e per 7 match nella Polonia Under 19, nella Polonia Under 17 e nella Polonia Under 16.