Tragedia a Castrignano de' Greci: badante moldavo confessa l'omicidio di un anziano

CASTRIGNANO DE' GRECI – In una tragedia che ha scosso la comunità di Castrignano de' Greci, un badante di origini moldave è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso Fernando Monte, un anziano di 81 anni. La figlia ha trovato il corpo senza vita del padre nel tardo pomeriggio di ieri, dopo che l'uomo era stato vegliato per ore dal badante senza che fossero allertati i soccorsi.Il badante ha confessato l'omicidio durante l'interrogatorio, spiegando che tutto è iniziato per una banale discussione. “Voleva sbirciare il mio telefonino mentre chattavo con mia sorella a pranzo. Eravamo a tavola. Mi sono infastidito e l’ho colpito con il cellulare in testa. Poi non ho capito più nulla,” ha dichiarato l'uomo, descrivendo i momenti che hanno portato all'omicidio.Secondo la sua ricostruzione, l'aggressione è proseguita in uno scatto d'ira con calci e manate. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il badante in stato confusionale e completamente nudo. “Non faccio uso di sostanze stupefacenti né bevo – ha detto durante l'interrogatorio -. Dopo l’omicidio non stavo bene. Avvertivo delle voci che mi dicevano di spogliarmi e che mi indirizzavano a togliermi i vestiti. Obbedivo a quello che sentivo dentro la mia testa”.