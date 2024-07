Fasano, tragedia in Via Piave: muore una giovane di 25 anni

Clelia Ditano, 25 anni

FASANO – È Clelia Ditano, una ragazza di 25 anni, la vittima della tragica caduta avvenuta in una palazzina di via Piave a Fasano, in provincia di Brindisi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si trovava al quarto piano dell'edificio quando ha richiesto l'ascensore. Tuttavia, dopo aver aperto la porta, è caduta nel vuoto poiché la cabina dell'ascensore non sarebbe risalita.L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, quando i genitori della giovane, preoccupati per il mancato rientro della figlia, hanno lanciato l'allarme. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto per recuperare il corpo della vittima, mentre i carabinieri della compagnia di Fasano hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto.La palazzina in cui si è verificata la tragedia è di proprietà dell'Arca Nord Salento, l'agenzia regionale per la casa e l'abitare. Secondo le prime indagini, Clelia Ditano potrebbe essere rientrata nell'appartamento per lasciare alcuni effetti personali e, subito dopo, potrebbe essere tornata giù forse perché aveva dimenticato qualcosa. È in quei momenti che si sarebbe verificato l'incidente fatale.I carabinieri stanno investigando sulla possibilità che l'incidente sia avvenuto durante la notte, cercando di chiarire le circostanze che hanno portato la giovane ad aprire la porta dell'ascensore senza che la cabina fosse presente al piano. La dinamica dei fatti resta al momento oggetto di approfondite indagini per accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti dell'impianto.La comunità di Fasano è sotto shock per la tragica perdita di Clelia Ditano, una giovane vita spezzata in circostanze così drammatiche. Le autorità locali e gli investigatori continuano a lavorare per far luce su questo doloroso evento, mentre si attende di conoscere ulteriori sviluppi e i risultati delle indagini in corso.