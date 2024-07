Tragedia sfiorata al luna park di Gallipoli: giostra cede e ferisce due ragazzi

GALLIPOLI – Una serata di divertimento si è trasformata in un incubo ieri sera al luna park situato sul lungomare Galileo Galilei di Gallipoli, quando il palo in ferro di una giostra ha ceduto improvvisamente mentre era in funzione. L'incidente ha coinvolto l’attrazione con i seggiolini sospesi in aria, che ruotano pendendo da lunghe catene. L'obiettivo per i partecipanti è di afferrare un trofeo, spesso un pallone, per ottenere un giro gratis.

L'origine del guasto

Secondo le prime ricostruzioni, il guasto è stato provocato dall'azione impropria di alcuni ragazzini che non hanno rispettato il regolamento di sicurezza della giostra. L'incidente ha causato il ferimento di alcuni giovani, con due ragazzi di 9 e 14 anni che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Entrambi hanno riportato un trauma cranico e fratture.

Intervento delle autorità

Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia di Stato e la Polizia Locale per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità e le dinamiche esatte dell'accaduto.