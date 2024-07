Tragedia sul Litorale di Maruggio: muore 50enne colto da malore

MARUGGIO - Una tragedia ha scosso la spiaggia di Maruggio questa mattina, dove un uomo di 50 anni, nato a Roma ma residente in Germania, è deceduto dopo aver avuto un malore improvviso davanti ai familiari.

I tentativi di soccorso

L'uomo, dopo aver perso i sensi, si è accasciato sul bagnasciuga. Alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia hanno immediatamente cercato di soccorrerlo praticando le prime manovre di rianimazione. Nel frattempo, è stato chiamato il 118 che è intervenuto prontamente sul posto.

Trasporto in ospedale

Il 50enne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Nonostante gli sforzi dei medici per rianimarlo, ogni tentativo si è rivelato vano, e non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.