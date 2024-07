Tragedia sulla litoranea Otranto-Porto Badisco: centauro 34enne perde la vita in un incidente

OTRANTO - Una tragica collisione tra una moto e un'auto ha spezzato la vita di un motociclista di 34 anni lungo la litoranea Otranto-Porto Badisco. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, suscitando grande sgomento tra gli automobilisti di passaggio che hanno prontamente allertato i soccorsi.Nonostante il rapido intervento del personale del 118, ogni tentativo di rianimare il centauro si è rivelato vano. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso del giovane sul luogo dell'incidente.La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per effettuare i rilievi del caso e per garantire la sicurezza del tratto stradale. La tragedia ha suscitato grande commozione e preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della litoranea, una zona molto amata dai motociclisti per le sue suggestive vedute, ma anche tristemente nota per la pericolosità del percorso.