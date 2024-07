Turchia eliminata dall'Olanda: il sogno di Montella dura solo 70 minuti

Uefa Euro 2024

Il sogno della Turchia di Vincenzo Montella di tornare in semifinale dell'Europeo, a sedici anni di distanza dal memorabile traguardo del 2008, è svanito in soli sei minuti. Durante il quarto di finale contro l'Olanda, disputato ieri, la squadra turca era riuscita a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Akaydin al 35' minuto, alimentando le speranze di un ritorno tra le migliori quattro del continente.Ma è stato proprio al 70' minuto che il sogno si è infranto. L'Olanda, guidata dal tecnico Ronald Koeman, ha iniziato una rapida rimonta. Prima è stato l'interista Stefan De Vrij a pareggiare i conti, sfruttando una disattenzione della difesa turca. Solo sei minuti dopo, un'autorete di Mert Muldur ha sancito il definitivo 2-1 a favore degli Oranje, spegnendo le speranze della squadra di Montella.Con questa vittoria, l'Olanda ha conquistato un posto in semifinale, un traguardo che mancava dal 2004. La sfida successiva per gli uomini di Koeman sarà contro l'Inghilterra, in programma il 10 luglio alle 21 a Dortmund.Per la Turchia e il suo allenatore Vincenzo Montella, resta l'amarezza di un'occasione persa, ma anche la consapevolezza di aver disputato un torneo combattuto, riportando la squadra tra le migliori otto d'Europa.