Tragedia a Trinitapoli: scontro frontale tra due auto, un giovane di 26 anni perde la vita

TRINITAPOLI - Un grave incidente stradale ha sconvolto la periferia di Trinitapoli, nel nord Barese. Un giovane di 26 anni ha perso la vita e altre sei persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due automobili.L'incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, sembra essere stato un impatto frontale tra i due veicoli. Il 26enne, che si trovava a bordo di una delle auto coinvolte, è deceduto sul colpo a causa della violenza dell'urto. Le condizioni dei sei feriti non sono ancora state rese note.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale di Trinitapoli e il personale del 118. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e determinare le cause che hanno portato alla tragica collisione.La comunità di Trinitapoli è in lutto per la perdita del giovane, mentre si attende di conoscere ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti.