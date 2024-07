SSC Bari acquisisce Kevin Lasagna dall'Hellas Verona: nuovo attaccante per la squadra biancorossa

Carriera di Kevin Lasagna

Giovanili e prime esperienze

Lasagna è un prodotto del settore giovanile del Chievo Verona. Dopo una lunga militanza nelle categorie inferiori con squadre come S.Egidio Pio X, Governolese, e Cerea, si mette in mostra con la maglia dell'Este in Serie D, segnando 21 gol in 33 partite. Queste prestazioni attirano l'attenzione del Carpi, con cui fa il suo esordio in Serie B a 22 anni. Durante la stagione 2014-2015, contribuisce significativamente alla storica promozione del Carpi in Serie A, concludendo la stagione con 5 gol e 3 assist.

Successo in Serie A

Nella stagione successiva, Lasagna conferma i suoi numeri in Serie A, segnando la sua prima rete nella massima serie a San Siro contro l'Inter. Nel luglio 2017, si trasferisce all'Udinese, lasciando il Carpi con un totale di 116 partite, 24 gol e 12 assist.

A Udine, Lasagna continua a brillare, segnando subito in Coppa Italia e poi in campionato ancora a San Siro, questa volta contro il Milan. Con 12 reti totali a fine stagione, si afferma come uno dei migliori attaccanti della squadra friulana. Le sue prestazioni gli valgono la convocazione in Nazionale, con cui disputa 7 partite tra il 2018 e il 2020, partecipando a due edizioni della UEFA Nations League e alle qualificazioni per Euro 2020.

Lascia Udine da capitano, con un bilancio di 126 partite in Serie A, 34 gol e 9 assist.

Esperienze recenti

A gennaio 2021, Lasagna viene acquistato dall'Hellas Verona, con cui gioca 75 partite, segnando 6 gol e fornendo 5 assist. Nella scorsa stagione, viene mandato in prestito al Fatih Karagumruk, nella massima serie turca, dove gioca 33 partite, segnando 2 gol e fornendo 3 assist.

Nuova avventura a Bari

Dopo 227 presenze in Serie A, condite da 40 gol e 13 assist, Kevin Lasagna è pronto per questa nuova avventura con la SSC Bari.

Benvenuto Kevin!

Con l'arrivo di Lasagna, il Bari si arricchisce di un attaccante esperto e di talento, che contribuirà sicuramente alla crescita e ai successi futuri della squadra.