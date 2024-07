Tragico incendio a Nova Siri: due vigili del fuoco perdono la vita

NOVA SIRI - Due vigili del fuoco hanno perso la vita questo pomeriggio durante le operazioni di spegnimento di un incendio alla vegetazione nel comune di Nova Siri, in provincia di Matera. Le vittime, Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi di 45 anni, hanno sacrificato la loro vita per salvare una famiglia la cui abitazione era minacciata dalle fiamme. "Si sono comportati da eroi", ha dichiarato il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele.La tragedia è avvenuta in contrada Cocciuolo, una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione. L'incendio, ancora in corso, ha richiesto l'intervento di un Canadair che sta sorvolando la zona e effettuando lanci per spegnere le fiamme e proteggere le abitazioni circostanti. Durante l'intervento per evitare che il fuoco raggiungesse una casa con una famiglia all'interno, i due vigili del fuoco sono caduti in un dirupo e sono morti nell'incendio.Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso il suo cordoglio con un messaggio: "Sono vicino a tutto il Corpo dei VV.FF in questo momento di lutto. Sempre grato per il loro lavoro e sacrificio". Parole di vicinanza anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto: "Si sono comportati da eroi. Piango la loro perdita e mi stringo al dolore delle loro famiglie e della grande famiglia dei vigili del fuoco". Dal Brasile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio di solidarietà: "In questa dolorosa circostanza desidero esprimere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza".Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, appena appresa la notizia della tragica morte dei due vigili del fuoco, si è recato sul luogo dell'incidente accompagnato dal dirigente della Protezione Civile regionale, Giovanni Di Bello. "Una notizia che mi sconvolge, perché a perdere la vita sono due uomini nel pieno svolgimento del loro lavoro. Attendiamo di comprendere le dinamiche dell'accaduto dagli stessi vigili del fuoco. Intanto desidero esprimere la mia vicinanza e il mio cordoglio alle famiglie dei due pompieri", ha dichiarato Bardi.L'incendio, iniziato in contrada Cocciuolo, continua a minacciare la zona. Le autorità locali e i vigili del fuoco sono impegnati senza sosta per contenere le fiamme e garantire la sicurezza delle abitazioni. La comunità di Nova Siri è scossa e si stringe attorno alle famiglie dei due eroi caduti, onorando il loro sacrificio.