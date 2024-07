Tragico incidente stradale nel Tarantino: un morto e tre feriti

La vittima e i feriti



La vittima è un uomo di 25 anni originario di Taranto, passeggero di uno dei due furgoni. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I tre feriti sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale SS. Annunziata di Taranto. Uno di loro è in gravi condizioni ed è stato classificato come codice rosso, mentre gli altri due presentano ferite di minore gravità.



Intervento dei soccorsi e indagini



Sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere dei veicoli coinvolti. I carabinieri, anch'essi giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.

FRAGAGNANO – Un tragico incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Fragagnano a Monteparano, nel Tarantino, provocando la morte di un giovane uomo e il ferimento di altre tre persone.Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente ha coinvolto due furgoni che si sono scontrati nei pressi di una rotatoria. Pare che la causa dello scontro sia da attribuire alla mancata osservanza di un segnale di precedenza. L'impatto è stato così violento che uno dei furgoni è finito contro un'auto parcheggiata lungo la strada.