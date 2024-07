Germania 2024: il Portogallo avanza ai quarti dopo i rigori contro la Slovenia

Uefa Euro 2024



I supplementari



Nei tempi supplementari, la partita ha vissuto momenti di grande intensità. L'arbitro Daniele Orsato ha assegnato un rigore al Portogallo per un fallo su Diogo Jota, ma Cristiano Ronaldo si è fatto ipnotizzare da Oblak, che ha parato il tiro del capitano portoghese. Poco dopo, un errore del veterano Pepe ha permesso a Benjamin Sesko di trovarsi a tu per tu con Diogo Costa, ma anche il portiere del Porto ha risposto presente, mantenendo il risultato sullo 0-0.



La serie dei rigori



Il portiere del Porto, Diogo Costa, è diventato l'eroe della serata durante la serie finale dei rigori. Ha parato tutti e tre i tiri sloveni, consegnando al Portogallo una vittoria netta per 3-0. I rigori sono andati come segue:





Ilicic (Slovenia): parato

Cristiano Ronaldo (Portogallo): gol

Balkovec (Slovenia): parato

Bruno Fernandes (Portogallo): gol

Verbic (Slovenia): parato

Bernardo Silva (Portogallo): gol



Verso i quarti



Il Portogallo ora si prepara ad affrontare la Francia nei quarti di finale, in un match che promette spettacolo e grande intensità. La squadra portoghese, galvanizzata dalla vittoria ai rigori, dovrà mantenere alta la concentrazione e continuare a mostrare la solidità difensiva e l'efficacia offensiva che l'hanno contraddistinta finora.



Con una prestazione eccezionale di Diogo Costa e una squadra determinata a fare bene, i portoghesi guardano con fiducia al prossimo impegno contro i campioni del mondo in carica. La sfida contro la Francia sarà un banco di prova fondamentale per misurare le ambizioni del Portogallo in questo Europeo.

