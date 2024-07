Trinitapoli, due giovani talenti della Latin Way secondi ai Campionati italiani di danza sportiva

Grande successo per i giovani talenti di Trinitapoli, Martina Pignataro, 12 anni, e Giuseppe Russo, 14 anni, che si sono classificati al secondo posto nei Campionati Italiani di Danza Sportiva e Sport Musicali della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, nella categoria 14/15 classe C 2024. La competizione si è svolta a Rimini, dove i due ballerini hanno dimostrato il frutto del loro impegno e dedizione negli allenamenti, conquistando il titolo di vice campioni italiani.Il traguardo raggiunto da Martina e Giuseppe è il risultato di anni di duro lavoro e allenamenti intensi. Sostenuti dalle loro famiglie, che li incoraggiano a seguire la loro passione, e guidati dall’esperto maestro Pietro Lamonaca dell’Asd Latin Way di Trinitapoli, i giovani ballerini hanno ottenuto un riconoscimento che li proietta verso un futuro promettente nel mondo della danza sportiva.Il maestro Pietro Lamonaca, orgoglioso dei suoi allievi, ha condiviso l’emozione per il loro successo. Lamonaca, che ha iniziato a ballare alla stessa età dei suoi giovani pupilli, ha un curriculum di tutto rispetto: è stato campione italiano negli anni 2021 e 2022 nella categoria Under 21 e ha rappresentato l’Italia ai campionati mondiali in Romania. Attualmente, compete nella massima categoria degli adulti, partecipando a competizioni internazionali in città come Madrid, Lyon, Stuttgart, Frankfurt e Tallinn, dove ha raggiunto le finali. La sua compagna di ballo è Rebecca Sorice di Ruvo di Puglia.Per garantire una preparazione di alto livello, Lamonaca si avvale della supervisione del maestro Marco Cuocci e del Team Nikita. Sotto la loro guida, Martina e Giuseppe continuano la loro avventura nella danza sportiva, puntando sempre più in alto. Il maestro Lamonaca ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto dai suoi allievi: "Sono soddisfatto della loro prestazione, un ottimo risultato per Martina e Giuseppe che ormai sono lanciati verso le prime posizioni della danza sportiva della loro classe".