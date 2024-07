Incendio a Bari: fiamme lungo la facciata di un palazzo a Poggiofranco

BARI - Questa mattina, un incendio si è sviluppato lungo la facciata di un palazzo situato in via Salvatore Matarrese, nel quartiere Poggiofranco di Bari. L'episodio è avvenuto attorno alle 9, causando preoccupazione tra i residenti.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte prontamente sul posto per domare le fiamme. Fortunatamente, non si registrano al momento persone ferite. Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, evitando che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Indagini sulle cause del rogo

Le cause dell'incendio sono ancora da stabilire. Le autorità competenti stanno lavorando per determinare l'origine delle fiamme e assicurarsi che non vi siano ulteriori rischi per i residenti e gli edifici circostanti.

L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli edifici nella zona e l'importanza di interventi tempestivi da parte delle squadre di emergenza.