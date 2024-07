Uffici postali a Taranto, Di Cuia: 'Scriverò a Poste Italiane, necessario riaprire uffici chiusi'

BARI - Il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, ha emesso una nota riguardante la situazione critica degli uffici postali a Taranto, sottolineando l'urgenza di riaprire due centri chiusi che stanno causando gravi disagi alla cittadinanza.

Servizi essenziali in stallo

Di Cuia ha evidenziato come gli uffici postali forniscano servizi essenziali, indispensabili per la comunità. Tuttavia, due importanti uffici nella città di Taranto rimangono chiusi, creando notevoli problemi ai residenti. Uno degli uffici, situato nella zona dell'ex Ilva, è chiuso dall'inizio della pandemia di Covid-19. L'altro, ubicato in piazza Fontana, ha cessato le attività a causa di uno sfratto.

La preoccupazione di Giuseppe Manfuso

La situazione è stata recentemente messa in luce anche da Giuseppe Manfuso, segretario generale della Uil Poste Taranto, che ha espresso preoccupazione per l'assenza di informazioni riguardo a possibili riaperture. Di Cuia ha dichiarato di condividere pienamente questa preoccupazione, riconoscendo come la chiusura degli uffici postali stia penalizzando pesantemente i cittadini.

L'intervento di Di Cuia

Per affrontare questa emergenza, Di Cuia ha annunciato l'intenzione di scrivere al direttore territoriale di Poste Italiane. La lettera servirà a ottenere chiarimenti sulle intenzioni della società riguardo la riapertura degli uffici chiusi e a sollecitare un'azione immediata per ristabilire un servizio postale efficiente in città.

La necessità di una riorganizzazione

Di Cuia ha inoltre sottolineato come Taranto abbia subito diverse trasformazioni negli ultimi anni, rendendo necessaria una riorganizzazione degli uffici postali, soprattutto nelle zone più popolose. Ha affermato che la situazione attuale è insostenibile e che la priorità deve essere la riapertura degli uffici chiusi per alleviare i disagi della cittadinanza.

"Così non si può andare avanti," ha concluso Di Cuia, "e la priorità è riaprire gli uffici chiusi per ripristinare un servizio efficiente e sollevare i cittadini dai disagi."

Il comunicato di Di Cuia rappresenta un appello forte e chiaro per la necessità di intervenire rapidamente e risolvere una situazione che sta colpendo duramente la popolazione di Taranto.