Al via Prime Day Festival di Amazon: un grande evento aperto al pubblico in Salento da oggi al 14 luglio

LECCE - Per celebrare in grande stile la decima edizione di Prime Day e raccontare i benefici inclusi nell’abbonamento Prime, infatti, quest’anno Amazon festeggia insieme ai propri clienti in Italia con un grande evento aperto al pubblico che si svolgerà da oggi venerdì 12 luglio a domenica 14 luglio in Puglia, tra la città di Lecce e la spiaggia di Otranto. Svariate le attività in programma per i visitatori che avranno la possibilità di vivere una vera e propria esperienza Prime tra showcase musicali ed eventi culturali con ospiti esclusivi, sport, intrattenimento, animazione per i più piccoli e molto altro ancora, mentre si godono l’estate immersi nelle meraviglie artistiche e paesaggistiche del Salento.Prime Day Festival sarà un vero e proprio festival ricco di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età, diffuso tra due suggestive location: il centro storico di Lecce e la meravigliosa Spiaggia degli Alimini di Otranto. Di seguito una panoramica dei principali appuntamenti in programma, disponibile anche su Aboutamazon.it/primedayfestival Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, Piazza Sant’Oronzo a Lecce si animerà per diventare il punto di incontro per tutti coloro che desiderano prendere parte agli eventi di Prime Day Festival. Sarà presente, infatti, un’installazione immersiva e instagrammabile, aperta al pubblico ogni giorno dalle ore 16:00 alle ore 23:00, dove i visitatori potranno esplorare una selezione dei migliori prodotti in offerta durante Prime Day e scoprire tutti i benefici Prime, a partire da Amazon Music Prime, con cui accedere a 100 milioni di brani e migliaia di stazioni, playlist e podcast; Prime Video, dove trovare i migliori film, serie tv del momento ed eventi sportivi come la miglior partita del mercoledì di UEFA Champions League; Prime Reading per avere accesso a centinaia di eBook direttamente dal proprio device Kindle o dall'app; Amazon Photos, uno spazio illimitato di archiviazione per salvare gli scatti più memorabili dell’estate e non solo; Prime Gaming, con cui usufruire di un’ampia selezione di giochi inclusi nell’abbonamento Prime. Inoltre, grazie a Prime Student, gli studenti iscritti a un corso universitario o equivalente possono accedere a tutti i vantaggi dedicati ai clienti Prime approfittando di un periodo di prova senza costi aggiuntivi di 90 giorni e di uno sconto del 50% rispetto all’iscrizione standard.All’interno della medesima installazione in Piazza Sant’Oronzo, i visitatori potranno anche lasciarsi ispirare da una selezione di prodotti del territorio realizzati dalle piccole e medie imprese pugliesi, protagoniste dell’area Made in Italy. Da sempre, infatti, Amazon supporta le PMI italiane alle quali dedica la vetrina Made in Italy su Amazon.it, nata nel 2015 proprio con l’obiettivo di valorizzare la loro attività sia in Italia che all’estero. Idee regalo, abiti e accessori, specialità culinarie e vino, arredo per la casa: la vetrina Made in Italy di Amazon è una vera celebrazione del design, dell’artigianato e della qualità dei prodotti realizzati nel nostro Paese, molti dei quali in offerta durante Prime Day.Sabato 13 luglio, alle ore 21:30, i riflettori si accenderanno sull’imperdibile showcase musicale Amazon Music che vedrà protagonisti The Kolors con un’esclusiva esibizione presso il suggestivo Convento dei Teatini, in Via Vittorio Emanuele II a Lecce. Il gruppo, reduce dal successo di Sanremo, è protagonista del nuovo Amazon Original con Amazon Music . Infatti, il loro singolo “KARMA”, lanciato di recente, è il nuovo Amazon Music Original disponibile esclusivamente su Amazon Music. La hit dei The Kolors è stata rivista in chiave electro funk e pubblicata come “KARMA (Amazon Music Original)” su Amazon Music, disponibile per i fan da ballare per tutta l'estate. È inoltre disponibile il merch esclusivo dei The Kolors grazie al quale i fan più appassionati potranno celebrare il gruppo. A presentare l'evento Savino Zaba, noto conduttore TV e speaker radiofonico di origine pugliese. Sarà possibile partecipare gratuitamente all’evento dopo essersi registrati a questo link a partire dal 2 luglio[1].Le sorprese al Convento dei Teatini continuano anche domenica 14 luglio, sempre alle ore 21:30, con l’evento Prime Reading. Ospite speciale della serata sarà l’autrice Elisa De Marco, in arte @elisatruecrime , che dialogherà sul palco con Savino Zaba e racconterà al pubblico alcuni casi true crime legati dal fil rouge della manipolazione che l’hanno particolarmente colpita e che approfondisce all’interno del suo ultimo libro “Manipolatori. Le catene invisibili della dipendenza psicologica”, edito da Mondadori Electa. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.Dall’alba al tramonto, il Balnearea Beach di Otranto sulla bianca spiaggia degli Alimini, si trasformerà per dare vita ad una grande festa aperta a tutti. Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle ore 10:00 alle ore 19:00, tutti i visitatori avranno l’opportunità di fare un tuffo nel mondo Prime grazie ad una serie di esperienze ed appuntamenti alla scoperta dei benefici inclusi nell’abbonamento Prime, oltre ai servizi che Amazon mette a disposizione dei propri clienti per rendere più semplice ed intuitiva la loro esperienza di shopping.Offerte Prime Day & Prime Experience: all’interno di due cabine dello stabilimento balneare i visitatori potranno scoprire tutti i benefici dell’abbonamento Prime ed esplorare le migliori offerte disponibili su Amazon.it in occasione di Prime Day.L’esperienza d’acquisto Amazon: un’area speciale in cui sarà possibile approfondire i servizi che Amazon mette a disposizione dei clienti per migliorare costantemente la loro esperienza d’acquisto. Tra queste, Chiedi a un amico, la funzionalità disponibile all’interno della shopping app grazie alla quale i clienti hanno la possibilità di chiedere consigli in tempo reale ad amici e familiari durante i propri acquisti, e Virtual Try On, la prova virtuale tramite cui vedere in anticipo, e da ogni angolazione, come risultano indossati alcuni prodotti, come scarpe ed occhiali, rendendo così l’esperienza di acquisto ancora più divertente e interattiva.Amazon Music Lounge & Alexa: special guest di Prime Day Festival anche Alexa, protagonista di un’area dedicata dove scoprire e sperimentare tutte le sue funzionalità. Inoltre, grazie all’assistente vocale di Amazon e ad Amazon Music, i visitatori avranno l’opportunità di selezionare e riprodurre la propria playlist estiva preferita tramite i dispositivi Echo con integrazione Alexa esposti in una lounge sulla spiaggia. Il tutto utilizzando semplicemente la propria voce, con i piedi immersi nella sabbia dorata.Chiringuito Amazon Fresh: un chiosco sulla spiaggia dedicato al servizio di consegna della spesa in giornata Amazon che offrirà agli ospiti vari snack. Il servizio, dedicato a tutti i clienti Amazon, è attualmente disponibile in alcune aree di Milano, Roma, Torino e Bologna, e permette ai clienti di fare la spesa su Amazon Fresh scegliendo tra migliaia di prodotti in tutte le categorie, tra cui carne, frutta e verdura, latticini, cura della casa e della persona, ricevendola comodamente a casa propria in giornata. I clienti iscritti a Prime possono ricevere la spesa anche in finestre di un’ora nelle aree coperte dal servizio.Beach volley con Amazon Photos: una serie di tornei di beach volley in programma nell’arco delle tre giornate all’interno dell’area sport. Ad arricchire l’esperienza la possibilità di realizzare scatti dei propri migliori momenti sportivi, scoprendo come archiviarli in modo illimitato tramite Amazon Photos.Prime Video Kids Club: un’area della spiaggia interamente dedicata ai più piccoli che potranno trascorrere giornate all’insegna del divertimento tra giochi, proiezione di contenuti Prime Video e laboratori educativi a loro dedicati.Un’esperienza personalizzata con Amazon Fashion: uno spazio dedicato a tutti gli appassionati di moda, che avranno la possibilità di personalizzare un accessorio moda Amazon Fashion con decorazioni estive.Ring Area: Si unisce ai festeggiamenti anche Ring, una società Amazon, che accoglierà i visitatori in un’area dedicata all’esposizione dei propri dispositivi di sicurezza smart per la casa, tra cui videocamere, allarmi e l’ormai iconico Ring Intercom . Un’opportunità per conoscere da vicino le soluzioni che Ring mette a disposizione dei clienti per gestire, controllare e vedere quel che accade dentro e fuori della propria abitazione, ovunque ci si trovi, anche mentre si è in vacanza.Smiling wheel: tutti i visitatori avranno la possibilità di giocare alla ruota della fortuna e vincere fantastici gadget da spiaggia con cui dare un tocco di colore alla propria estate.Prime Photo Booth: anche ad Otranto non mancherà la possibilità di realizzare scatti indimenticabili all’interno di un’imperdibile area in riva al mare che ripercorre tutti gli esclusivi benefici a disposizione dei clienti Prime.Media partner di Prime Day Festival sarà Radio Norba, accanto ad Amazon dal 25 giugno al 14 luglio, per raccontare, già a partire da alcuni giorni prima dell’inizio dell’evento, tutti gli appuntamenti e le attività previste in occasione di Prime Day Festival, con un truck situato in Piazza Sant’Oronzo a Lecce e una postazione dedicata presso il Balnearea Beach di Otranto. Tanta musica, approfondimenti, animazione, ospiti speciali e giochi per intrattenere tutti gli ospiti.