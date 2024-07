Violenza nel carcere minorile Fornelli di Bari: ragazzino morde il compagno di cella

BARI - Un altro episodio di violenza ha scosso il carcere minorile Fornelli di Bari. Ieri, un detenuto minorenne ha aggredito il suo compagno di cella, staccandogli con un morso un pezzo di orecchio. La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale per le cure necessarie.Il sindacato CoSP ha prontamente denunciato l'episodio, evidenziando le gravi carenze di personale e le difficili condizioni lavorative all'interno dell'istituto. "Il 24 luglio prossimo incontrerò personalmente il direttore del centro minorile", ha dichiarato il segretario Domenico Mastrulli. "Non è possibile che nell'Ipm ci siano 36 detenuti, di cui tre psichiatrici, ma solo quattro agenti in servizio, che arrivano a fare anche 16 ore di lavoro consecutive".Il sindacato ha già inviato diverse missive al ministro della Giustizia e ai sottosegretari, richiedendo interventi ispettivi e un aumento del numero di poliziotti penitenziari. "Ora aspettiamo risposte concrete", ha affermato Mastrulli, sottolineando l'urgenza di migliorare le condizioni all'interno del carcere minorile per garantire la sicurezza sia dei detenuti che del personale.La situazione nel carcere minorile Fornelli di Bari è diventata sempre più critica, con episodi di violenza che evidenziano la necessità di un intervento immediato. La presenza di detenuti con problematiche psichiatriche, insieme alla carenza di personale, crea un ambiente estremamente pericoloso e difficile da gestire.Mastrulli e il sindacato CoSP continuano a sollecitare le autorità competenti affinché prendano provvedimenti immediati. L'obiettivo è aumentare il numero di agenti in servizio e migliorare le condizioni di lavoro per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire un ambiente più sicuro e controllato all'interno dell'istituto.