Wimbledon 2024: Musetti avanza al secondo turno, Sonego supera Navone, Nardi eliminato

Gli altri italiani in campo



Lorenzo Sonego ha avuto una giornata positiva, superando l'argentino Mariano Navone in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4. La sua solidità e il servizio efficace sono stati determinanti per il successo.



Purtroppo, Luca Nardi non è riuscito a replicare la stessa fortuna, venendo eliminato dall'argentino Tomas Martin Etcheverry con un netto 6-1, 6-4, 6-2. Nardi ha faticato a trovare il suo gioco e non è mai entrato veramente in partita.



Gli altri risultati del primo turno



Il tedesco Alexander Zverev ha dimostrato la sua classe battendo lo spagnolo Roberto Carballes Baena con un convincente 6-2, 6-4, 6-2. Il serbo Novak Djokovic, campione in carica, ha avuto un esordio senza problemi, sconfiggendo il ceco Vit Kopriva con un dominante 6-1, 6-2, 6-2.



Il polacco Hubert Hurkacz ha avuto la meglio sul rumeno Radu Albot in quattro set, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-4, dimostrando una buona forma e solidità nel gioco.



Il torneo di Wimbledon si preannuncia quindi avvincente, con molti giocatori di alto livello pronti a contendersi il titolo sull'erba londinese. Per gli italiani, l'avventura continua con Musetti e Sonego che avanzano al secondo turno, pronti a portare alto il tricolore.

– Nella giornata inaugurale del torneo di Wimbledon 2024, l'italiano Lorenzo Musetti ha trionfato nel primo turno contro il francese Constant Lestienne, vincendo in quattro set con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2, 6-2. Dopo un inizio difficile, Musetti ha dimostrato la sua resilienza e abilità sull'erba, assicurandosi un posto nel secondo turno.Nel primo set, Musetti ha faticato contro il rovescio e il dritto incisivo del francese, non riuscendo a imporsi. Tuttavia, nel secondo set, il toscano è partito in modo brillante, portandosi rapidamente sul 5-0 grazie a una serie di pallonetti ben eseguiti. Lestienne ha reagito con determinazione, pareggiando i conti sul 5-5 e portando il set al tie-break. Qui, Musetti ha fatto valere i suoi colpi lungo linea, vincendo 7-6 e riequilibrando il match.Nel terzo e quarto set, Musetti ha trovato il suo ritmo, dominando con un servizio potente e top spin precisi. Ha chiuso la partita con due set consecutivi vinti 6-2, dimostrando un'ottima forma e capacità di adattamento al gioco sull'erba.