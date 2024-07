Basket, pre olimpico: l'Italia vince 114-53 contro il Bahrein

Italbasket fb





Nel quarto quarto Bortolani ha regalato l’ 85-42 agli azzurri e con la schiacciata poderosa di Caruso l’ Italia è riuscita a vincere 114-53 la gara. Migliori marcatori: nella squadra di Pozzecco Melli e Gallinari 14 punti e nel Bahrain Haji 12 punti e Hamoda 9. Nella seconda partita l’ Italia giocherà giovedi 4 luglio alle 2,30 di notte contro il Portorico a San Juan e dovrà vincere per concludere questo girone al primo posto e qualificarsi alla semifinale del torneo Pre Olimpico.

L’Italia ha vinto 114-53 contro il Bahrain a San Juan in Portorico la prima partita del Girone B del torneo Pre Olimpico di basket. Nel primo quarto Melli ha portato in vantaggio 13-4 gli azzurri e con la tripla di Gallinari l’ Italia ha prevalso 19-9 sul Bahrain. Nel secondo quarto Mannion ha concretizzato il 27-9 per la squadra di Gian Marco Pozzecco e per merito di Spissu gli azzurri si sono imposti 47-25 sulla squadra avversaria. Nel terzo quarto Polonara ha allungato 54-30 per la Nazionale e il punto di Ricci ha dato all’ Italia la possibilità di trionfare 76-42.