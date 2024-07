Wimbledon: Jannik Sinner vince il derby italiano contro Berrettini e si qualifica per il terzo turno

Wimbledon fb

- Nel secondo turno del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner ha trionfato nel derby tutto italiano contro Matteo Berrettini. In un match durato 3 ore e 42 minuti, Sinner ha prevalso in quattro set con il punteggio di 7-6, 7-6, 2-6, 7-6, garantendosi un posto nel terzo turno. Qui sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic.Anche Fabio Fognini ha ottenuto una vittoria importante, sconfiggendo il norvegese Casper Ruud con i parziali di 6-4, 7-5, 6-7, 6-3. Fognini ha dimostrato una grande precisione al servizio nel primo set, portandosi in vantaggio per 4-3 e imponendosi poi su Ruud. Il secondo set è stato molto equilibrato fino al 5-5, ma Fognini è riuscito a vincere grazie a un rovescio lungo linea decisivo. Nonostante le difficoltà nel terzo set, dove Ruud ha prevalso al tie-break, Fognini ha chiuso il match con una prestazione solida nel quarto set, vincendo 6-3. Nel terzo turno affronterà lo spagnolo Roberto Bautista Agut.Luciano Darderi ha superato il britannico Jan Choinski con il punteggio di 7-5, 4-6, 2-6, 7-5, 6-2. Mattia Bellucci, invece, è stato eliminato dall'americano Ben Shelton con il punteggio di 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4.Tra i big, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha battuto l'australiano Aleksandar Vukic 7-6, 6-2, 5-2, mentre il russo Daniil Medvedev ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-4, 7-5. Il francese Ugo Humbert ha vinto contro l'olandese Botic Van De Zandschulp con un netto 7-6, 6-1, 6-3.In campo femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria significativa contro la belga Greet Minnen, vincendo 7-6, 6-2 in un'ora e 30 minuti. Grazie a questa vittoria, Paolini si è qualificata per il terzo turno, dove affronterà la canadese Bianca Andreescu. Inoltre, per la prima volta nella sua carriera, Paolini ha raggiunto la posizione numero 6 nella classifica WTA.