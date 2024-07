Palazzo Pesce: un luglio di musica e cultura con il Duke Jazz Club

MOLA DI BARI - Il mese di luglio 2024 si preannuncia ricco di eventi imperdibili nella corte all’aperto di Palazzo Pesce, grazie alla collaborazione con il Duke Jazz Club. Ecco una panoramica dei concerti e spettacoli che animeranno le serate estive.La serata sarà dedicata al grande compositore brasiliano Chico Buarque, con l’esibizione di Stefania Dipierro alla voce, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Fabio Accardi alla batteria. Stefania Dipierro, cantante versatile e comunicativa, esplorerà i territori della musica popolare brasiliana (MPB), del jazz, del soul, del rock e dell’elettronica, rendendo omaggio a uno dei più grandi intellettuali e compositori della cultura brasiliana, profondamente legato anche all’Italia.Un viaggio attraverso l’opera sconfinata di Ryuichi Sakamoto, con Vito Forthyto Quaranta alla voce e chitarra, Vince Abbracciante alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso ed elettronica. Dalle prime sperimentazioni elettroniche con la Yellow Magic Orchestra alle straordinarie colonne sonore, il concerto esplorerà la fusione di stili e l’inesauribile curiosità che hanno caratterizzato la carriera del compositore nipponico.Un tributo a Wes Montgomery, uno dei più grandi chitarristi della storia del jazz, con Alberto Parmegiani e Guido Di Leone alle chitarre, Bruno Montrone all’organo hammond e Dario Riccardo alla batteria. Il concerto ripercorrerà l’opera di Montgomery, un maestro del Be Bop, del Blues e della melodia, capace di trasformare le canzoni di Broadway e gli Originals dei grandi jazzisti in capolavori senza tempo.Gianna Montecalvo alla voce, Michele Campobasso al piano e Pierpaolo Martino al contrabbasso ed elettronica renderanno omaggio alle iconiche cantanti del pop inglese degli anni Sessanta e Settanta. Da Dusty Springfield a Sandie Shaw, da Marianne Faithfull a Kate Bush, il concerto proporrà celebri brani che hanno segnato un’epoca della cultura pop occidentale.Daniela Barcellona, protagonista nei più prestigiosi teatri del mondo, terrà una masterclass di alto perfezionamento in canto lirico. Gli allievi si esibiranno in arie del grande repertorio di Mozart, Rossini, Donizetti e Verdi, accompagnati al pianoforte da Lucrezia Messa. Un’opportunità unica per apprezzare il talento dei giovani artisti e l’esperienza della maestra Barcellona.Patty Lomuscio alla voce, Vito Ottolino alla chitarra, Francesco Schepisi al piano, Gianluca Fraccalvieri al basso e Fabio Accardi alla batteria celebreranno la musica di Carole King. Il concerto ripercorrerà le hit indimenticabili della cantautrice americana, dalla soul “Will you still love me tomorrow” alla folk “You’ve got a friend”, offrendo un tributo alla sua straordinaria carriera.Un luglio di grandi emozioni musicali attende gli appassionati nella suggestiva cornice di Palazzo Pesce, con un programma variegato e di altissima qualità.