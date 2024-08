A Carosino il teatro e il cinema nelle 'Visoni di… Vino' di CarusTeatro Aps

CAROSINO - L’idea alla base del Progetto “Visoni di… Vino” di CarusTeatro Aps è fortemente innovativa: usare il teatro e il cinema per far riflettere la comunità di Carosino e dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l’agricoltura, il lavoro, l’enologia e l’ambiente.Soprattutto promuovere il ritorno all’agricoltura, la secolare forma di economia di questo territorio, applicando però nuovi criteri di sostenibilità ambientale e pratiche agronomiche in grado di garantire produzioni di eccellenza!Il progetto “Visoni di… Vino” di CarusTeatro Aps è stato illustrato alla comunità in conferenza presso il Castello d’Ayala Valva di Carosino, aperta dall’intervento del Presidente Pietro Fedele: «siamo una associazione di promozione sociale relativamente giovane, siamo nati nel 2018, e per noi è molto importante essere riusciti a intercettare il finanziamento della Regione Puglia partecipando all’Avviso “PugliaCapitaleSociale 3.0”, fondi che ci permettono di organizzare questa rassegna cinematografica e teatrale, e con un evento straordinario in masseria. Ringrazio tutti coloro che hanno elaborato il progetto, in primis Giovanni Liguori, e poi la nostra consulente commercialista Maria Teresa Marangi».La parola è poi passata a Giovanni Liguori che ha sottolineato come «il progetto “Visoni di… Vino” è partito dalla considerazione che nel corso degli ultimi anni, con la crisi del complesso siderurgico tarantino e la perdita di tanti posti di lavoro, nel tessuto sociale si è accentuato il disagio causato dalla precarietà economica, un periodo in cui la comunità è diventata consapevole anche dei danni causati alla matrice ambientale. Vogliamo aprire una riflessione sulla necessità di recuperare e valorizzare la naturale vocazione agricola ed enologica del nostro territorio, seppur in chiave moderna».Il cartellone di “Visoni di… Vino” (dettaglio su pagine social CarusTeatro Aps – info 377.3286860) è stato illustrato dal Direttore artistico Davide Roselli: «la rassegna comprende otto appuntamenti che, tranne uno presso la Masseria Misicuro, si terranno tutti nell’atrio del Castello d’Ayala Valva di Carosino: avremo la proiezione di quattro film, cui seguirà una degustazione enogastronomica di prodotti messi a disposizione da aziende del territorio, e la rappresentazione di altrettante pièce teatrali. In modo diverso tutti affrontano le tematiche del progetto, infatti in alcuni casi saranno seguiti da brevi talk per aprire un confronto con il pubblico».«Particolare è “Bacco in Masseria” – ha poi annunciato Davide Roselli – l’appuntamento del 25 agosto – ingresso gratuito – presso Masseria Misicuro sulla Strada Appia, dichiarata in questi giorni Patrimonio dell’Umanità Unesco. L’evento, un gustoso prologo alla “Sagra del Vino 2024” in programma a fine mese, sarà aperto da una facoltativa “vendemmia experience”, per poi svilupparsi nella corte della masseria con un momento a cura del Prof. Arch. Angelo Campo che illustrerà la storia del sito e del territorio, mentre si terrà un laboratorio di panificazione per bambini e ragazzi che potranno vedere i loro manufatti cuocere nello storico forno a legna della struttura. Questi saranno poi i protagonisti, con altri prodotti del territorio, di una degustazione finale per tutti i partecipanti».Onofrio Di Cillo, Sindaco di Carosino; ha concluso con parole di apprezzamento per le attività di CarusTeatro Aps: «abbiamo fortemente voluto che l’Amministrazione comunale fosse partner di questo progetto mettendo a disposizione la location degli eventi; saremo sempre vicini alle iniziative di CarusTeatro Aps perché sono a favore della crescita culturale e sociale della comunità».Il progetto “Visoni di… Vino” di CarusTeatro Aps è finanziato dal Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 n. D.Lgs. n. 117/2017) - Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0.Si ringraziano le aziende del territorio che con i loro prodotti permetteranno le degustazioni enogastronomiche di “Visoni di… Vino”: Panificio San Biagio, Fiorino Filiberto Srl, Panificio Di Napoli, Bakery Fumarola, ⁠Tenute Salentine Mario Marinelli, ⁠Giai Vini Daniele Marinelli, Brandisio di Oreste Tombolini, ⁠LaMar azienda dei F.lli Laneve,. ⁠Feudo Croce Tinazzi e Fiorino Luca.