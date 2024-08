Al via il primo campo scuola per ragazzi diabetici. Casili (M5S): 'Risultato importante grazie a una mia proposta nello scorso Bilancio'

BARI - “Nell’ultimo bilancio di previsione mi sono battuto per lo stanziamento di 100.000 euro per i campi scuola per bambini e ragazzi diabetici. Oggi sono felice che la Regione abbia annunciato la partenza del primo campo scuola, che si terrà a Nardò dal 1º al 5 settembre per 45 ragazze e ragazzi pugliesi di età compresa tra i 12 e 14 anni con diabete di tipo 1. Sarà inoltre programmato un fine settimana per famiglie e minori fino agli otto anni. Per dare attuazione emendamento è stato istituito un tavolo coordinato dall’assessorato al Welfare con le ASL, il policlinico Ospedale Giovanni XXIII di Bari e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza che voglio ringraziare per aver lavorato in tempi così ristretti e per quello che stanno facendo al tavolo. Questo è solo il primo campo scuola e presto partiranno gli altri, con il secondo che è già in via di definizione. ”. Lo dichiara il consigliere del M5S Cristian Casili.“I campi scuola - spiega Casili - sono utili nel processo educativo del bambino e del giovane diabetico e della famiglia, per stimolare l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari, favorire il confronto con i coetanei e condividere con loro i propri problemi. Le risorse sono state trasferite alle Asl pugliesi per assicurare nei campi scuola la presenza di pediatri con esperienza in diabetologia e sono stato coinvolti gli enti del Terzo Settore. Parliamo di una prima annualità per iniziare a dare il via ai campi scuola. Monitoreremo i risultati, e sicuramente con l’ascolto delle associazioni miglioreremo alcuni aspetti, perché vogliamo dare continuità a queste buone pratiche, per questo chiederò lo stanziamento di ulteriori risorse anche nei prossimi bilanci”.