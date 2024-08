Alba Locomotive con Francesca Michielin

LECCE - "Sarà un’Alba indimenticabile". A prometterlo è la sua protagonista, Francesca Michielin, che senza sbottonarsi troppo sulla scaletta, annuncia che, nel rispetto della tradizione jazz del Locomotive, alcuni suoi brani avranno questa nuova veste. "Non vedo l’ora di vivere quest’esperienza che sarà sicuramente indimenticabile. Porterò anche degli standard jazz a me molto cari, è la prima volta che dopo il Conservatorio mi cimento in questo tipo di esecuzioni, quindi ho preparato un’esibizione proprio ad hoc per il festival".Bus navetta:Come ogni anno, Comune di Lecce, Sgm e gli organizzatori del Locomotive Jazz Festival hanno lavorato a un piano trasporti che consentirà di raggiungere la marina di San Cataldo in sicurezza, dal centro abitato, utilizzando i bus di linea.