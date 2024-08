Amii Stewart a Taormina Arte con l’Orchestra della Magna Grecia

TARANTO - Giovedì 29 agosto alle 21.30 nel Teatro Antico di Taormina, in occasione del “Festival Taormina Arte”, l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano accompagnerà la grande Amii Stewart nel programma musicale “Ci vorrebbero mille canzoni”, un repertorio del quale fanno parte numerose hit internazionali. Questo evento musicale fra orchestra e artista rappresenta l’ennesima grande affermazione in un contesto di grande prestigio. Un rapporto artistico e di amicizia più che ventennale quello con l’Orchestra della Magna Grecia , essendo la cantante al fianco dell’ICO stessa sin dalle origini. Fra i brani che Amii Stewart eseguirà: “Turn your love around”, “Overjoyed”, “Sailing”, “Harry to me”, Friends”, “Together”, “Ancora ancora”, “Ain’t nobody”.Fra le collaborazioni di spicco, Amii Stewart ricorda, in particolare, quella con il grande Ennio Morricone cui dedicò un omaggio, “Dear Ennio”, realizzato proprio con l’Orchestra della Magna Grecia. «Sarò sempre riconoscente al Maestro – rammenta l’artista americana – per quanto ha inciso nella mia vita artistica; con lui ho realizzato un album intero, “Pearls”, con brani da “My heart and I” a “Here’s to you”, proseguendo con i temi della “Piovra”, “Il Segreto del Sahara” e “Nuovo Cinema Paradiso”: mi ha insegnato a non porre limiti alle mie possibilità vocali».Comunicazione: Claudio Frascella (338.2591830)