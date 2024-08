'Apulia, Land of Challenge - Giochi Olimpici e Paralimpici Paris 2024': la Puglia protagonista a Parigi

BARI - Si chiama “Apulia, Land of Challenge - Giochi Olimpici e Paralimpici Paris 2024” ed è un progetto innovativo che porta la Puglia al centro della scena parigina durante i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Ideato e curato da Explovery - Terra delle Gravine, in collaborazione con la Librairie italienne Tour de Babel e finanziato da PugliaPromozione, questo progetto offre una vetrina internazionale per promuovere le eccellenze del territorio pugliese.Nel cuore del Marais, a pochi passi dalla Senna e dalla location della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, la vetrina "We Are in Puglia" sarà aperta fino alla fine dei Giochi Paralimpici. Questo spazio rappresenta un’opportunità unica per far conoscere la Puglia, un territorio ricco di storia, cultura, artigianato, enogastronomia e bellezze naturali. L'iniziativa proseguirà anche in autunno, oltre il finanziamento della Regione Puglia, a testimonianza del successo e dell'importanza di questa collaborazione.Inaugurato a fine luglio, il progetto trasformerà la Librairie italienne Tour de Babel in un infopoint dedicato alla Puglia fino a settembre, fungendo da ponte culturale tra l’Italia e la Francia. Durante questo periodo, saranno organizzate mostre, eventi enogastronomici, presentazioni di libri, performance musicali e mostre di artisti e designer pugliesi. Questi eventi mirano a raccontare la Puglia come una destinazione che offre esperienze uniche in tutte le stagioni dell'anno, attirando un numero crescente di turisti.Un'attenzione particolare sarà riservata alle gravine e alle peculiarità dei Comuni dell'arco ionico tarantino, con la creazione di contenuti promozionali dedicati ai prodotti turistici outdoor e sportivi, nonché alla valorizzazione dei parchi regionali, tra cui il Parco Terra delle Gravine.Explovery, il tour operator dietro questo progetto, è nato dalla passione e dall'esperienza di Liliana Dell'Aquila, Francesco Mele e Manuela Santoro, con l'obiettivo di promuovere la destinazione Terra delle Gravine. Offrendo servizi di Incoming, Hospitality ed Experience, Explovery invita i viaggiatori a esplorare destinazioni inedite e a innamorarsi della scoperta.La Librairie italienne Tour de Babel, fondata nel 1984, è un punto di riferimento per la comunità italiana a Parigi e per il pubblico francese appassionato della cultura italiana. Da alcuni mesi, la libreria è gestita da tre soci di Laterza, Sara Tamborrino, Morena Tamborrino e Angelo Romano, che proseguono la missione di promuovere la lingua e la cultura italiana.Il progetto “Apulia, Land of Challenge - Giochi Olimpici e Paralimpici Paris 2024” è realizzato grazie all'Avviso Pubblico della Regione Puglia, "Contributi per Iniziative di Promozione e Valorizzazione del Territorio", finanziato da Pugliapromozione per l'annualità 2024. Questo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per mostrare al mondo le bellezze e le eccellenze della Puglia, in un contesto di grande visibilità internazionale come quello dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.