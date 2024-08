Domani a Corato la chiusura della Festa di San Cataldo con il concerto di Colapesce e Dimartino

CORATO - A Corato, dopo le tre intense giornate tradizionalmente dedicate al santo patrono, che hanno già richiamato nella cittadina coratina migliaia di presenze, domani, martedì 20 agosto, chiusura con il “fuori programma di San Cataldo”. Quest’anno si realizza con l’atteso concerto di Colapesce Dimartino: i due cantautori siciliani, che quest’estate hanno lanciato l’anti tormentone estivo “Innamorarsi perdutamente non è mai un affare”, saranno protagonisti in Piazza Cesare Battisti alle ore 21.30 (ingresso libero) con il loro Lux Eterna Beach Estate 2024, gradita conclusione del programma della Festa di San Cataldo, ricco di appuntamenti civili e religiosi, studiato e organizzato da Comune di Corato, Deputazione Maggiore “San Cataldo” e PugliArmonica.In particolare l’appuntamento di domani si realizza con il Teatro Pubblico Pugliese e rientra nel cartellone “Sei la mia città, estiva a Corato 2024”, risultato della collaborazione tra Comune di Corato e TPP, un rapporto che negli anni ha portato alla realizzazione delle stagioni teatrali del Teatro Comunale di Corato e di eventi di grande successo.Dopo l’uscita dell’album acclamato dalla critica e un tour invernale che ha registrato numerosi sold out, Colapesce Dimartino sono tornati sul palco con l’appuntamento estivo. Il tour, prodotto da Vivo Concerti, ha già visto il duo protagonista in numerosi palchi estivi e così fino a settembre.Lorenzo e Antonio, due amici e autori di canzoni tra i più ricercati della scena musicale italiana dell’ultimo decennio, hanno conquistato pubblico e critica con "Musica Leggerissima" (quintuplo disco di platino) e l'album "I Mortali" (disco d’oro). Il successo di "Musica Leggerissima" è divenuto una hit internazionale nella versione spagnola di Ana Mena, "Mùsica Ligera", vincendo ai Los 40 Music Awards 2022 come "migliore canzone nella categoria Spagna" e ottenendo il doppio disco di platino in Spagna.Il 3 novembre 2023 è uscito "Lux Eterna Beach", il secondo album del duo, anticipato dai singoli "Cose da pazzi", "Splash", "Considera", "La luce che sfiora di taglio la spiaggia mise tutti d’accordo", "Ragazzo di destra" e "Sesso e Architettura". "Splash", in particolare, ha vinto il premio della critica Mia Martini e il premio Lucio Dalla al Festival di Sanremo, ed è stata decretata canzone dell’anno da Rolling Stone Italia. Il duo ha anche debuttato al cinema con "La primavera della mia vita", cult movie che ha conquistato numerosi premi, tra cui il Nastro D’Argento per la “migliore colonna sonora originale” e il Globo d’Oro.