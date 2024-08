Auto in fiamme sulla SS16 tra Fasano e Monopoli: traffico in tilt

FASANO - Mattinata di caos sulla SS16, tra Fasano e Monopoli, in direzione Bari, dove alle 6:30 un’auto è andata in fiamme sulla corsia di sorpasso. A bordo del veicolo si trovava una famiglia di turisti, che fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo prima che il fuoco avvolgesse completamente la vettura.

L'auto si trovava in coda a causa di un precedente incidente avvenuto poco più avanti, dove un furgone si era ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale Anas e gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il traffico e messo in sicurezza l'area.