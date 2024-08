Allerta caldo in Puglia: Livello 3 per il 29, 30 e 31 agosto

BARI - Il Centro di Competenza Nazionale Prevenzione degli effetti del Caldo sulla Salute, facente parte del Dipartimento della Protezione Civile, ha diramato un bollettino di allerta riguardante le ondate di calore. Per i giorni 29, 30 e 31 agosto è stato previsto un Livello 3, che indica condizioni ad elevato rischio per la salute, particolarmente per i gruppi di popolazione "suscettibili".Questa allerta prevede un persistente stato di ondate di calore per tre giorni consecutivi, con possibili effetti significativi sulla salute delle persone più vulnerabili. I referenti del Centro di riferimento locale della nostra città hanno ricevuto tali informazioni per attivare le necessarie misure preventive e di supporto.Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità sanitarie e sociali locali, e di adottare precauzioni adeguate per mitigare gli effetti del caldo estremo. È fondamentale seguire le indicazioni per proteggersi dal caldo e segnalare eventuali situazioni di emergenza o bisogno di assistenza alle autorità competenti.Le autorità locali stanno attivando le misure necessarie per garantire un'adeguata risposta e supporto durante questo periodo di elevato rischio.