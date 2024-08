Azzurre campionesse olimpiche nella pallavolo: oro storico a Parigi

PARIGI - L'Italia conquista il suo primo oro olimpico nella pallavolo femminile, trionfando ai Giochi di Parigi 2024. Una vittoria storica e indimenticabile, costruita grazie al lavoro instancabile e alla guida strategica di Julio Velasco, un allenatore fondamentale per raggiungere questo straordinario risultato. Paola Egonu, Miriam Sylla, Sarah Fahr e compagne hanno dominato gli Stati Uniti in finale, imponendosi con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-17).

Il match si è svolto con una superiorità evidente delle azzurre, che hanno messo in campo un gioco solido, spettacolare e caratterizzato da una determinazione incrollabile. Le americane, campionesse olimpiche in carica, non sono riuscite a replicare il successo di Tokyo 2020, dove l'Italia era stata eliminata ai quarti di finale.

Le ragazze italiane sono scese in campo con grinta e sorrisi, decise a non concedere nulla alle avversarie. Paola Egonu ha aperto e chiuso il primo set con la sua firma, dimostrando ancora una volta di essere in uno stato di grazia. Con 11 punti nel primo set, ottenuti attraverso schiacciate potenti, muri efficaci e piazzamenti precisi, Egonu ha dato il tono alla partita. Le azzurre hanno subito preso il controllo, portandosi avanti fino a un massimo di +8 (7-15). Anche quando le americane hanno tentato di ridurre lo svantaggio, l'Italia ha mantenuto la calma, chiudendo il set sul 25-18.

Nel secondo set, nonostante un inizio leggermente più equilibrato, le italiane sono tornate rapidamente in vantaggio, mantenendo sempre a distanza di sicurezza le avversarie. Le compagne di Egonu, tra cui Sylla, Fahr, Danesi e Bosetti, hanno contribuito in modo decisivo, chiudendo il set 25-20.

Il terzo set ha visto l'Italia prendere definitivamente il largo grazie a una serie di servizi vincenti di Alessia Orro, che ha messo a segno tre ace consecutivi. Le azzurre hanno poi chiuso il match con un 25-17, con una palla fuori delle americane che ha consegnato l'oro all'Italia.

Questo trionfo è un momento storico per la pallavolo italiana e per tutto lo sport nazionale, un oro olimpico atteso e meritato che consacra le azzurre tra le leggende dello sport.