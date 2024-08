CANDELA - L'amministrazione comunale di Candela ha inaugurato la sua velostazione. Si tratta di una struttura a servizio della mobilità lenta, di quanti amano pedalare e praticano il ciclismo per attività sportiva, ma anche per quanti vorranno sfruttare il bike sharing anche per motivi di lavoro."Una nuova opportunità per il nostro territorio, un ulteriore passo, al quale seguiranno altri, per il potenziamento della ciclabilità" ha detto il sindaco Nicola Gatta."Grazie a Padre Ivaldo e ai ciclisti delle Associazioni ciclistiche Girotondo Bike, Solo Bici, Velo Club Stornara e Asd Pantani Crs che hanno condiviso con noi questo momento di festa, concluso con una bella pedalata sotto il cielo dei Monti Dauni"