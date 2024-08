Bari, bandiera palestinese esposta sulla facciata di Palazzo di Città

BARI - Da questa mattina la bandiera palestinese è esposta sul balcone dell'ufficio del sindaco a Palazzo di Città.“Nei giorni scorsi ho incontrato i rappresentanti della comunità palestinese a Bari - commenta Vito Leccese - che mi hanno chiesto che la nostra città partecipi al programma delle iniziative della settimana della cultura palestinese.Esporre la bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo di Città è un modo per porre l’attenzione sul dramma di un intero popolo. Riportare la pace in Palestina significa riportare la pace in Medioriente. Bisogna fermare il massacro del popolo palestinese con un cessate il fuoco definitivo: è l'unica strada per immaginare un futuro che passi, finalmente, per il riconoscimento di due popoli e due Stati.Bari, città di pace, parteciperà alla settimana della cultura palestinese in programma a fine settembre”.