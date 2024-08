Bari, distribuiti 300 posacenere portatili sulla spiaggia di San Girolamo

BARI - Questa mattina, sulla spiaggia di San Girolamo, sono stati distribuiti gratuitamente circa 300 posacenere portatili ai bagnanti per sensibilizzarli sul rispetto dell’ambiente e sui danni derivanti dall’inquinamento da cicche di sigarette. Come noto, il processo di decomposizione di un mozzicone di sigaretta dura circa due anni, causando purtroppo molti danni al territorio. All’iniziativa, promossa dalla società All Service Bari che gestisce il servizio di salvamento, ha partecipato anche il consigliere comunale Pietro Petruzzelli.