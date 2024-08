Allerta meteo: temporali in arrivo sulla Puglia centro-settentrionale, escluso il Salento

Bari, 16 agosto 2024 - La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali su tutta la Puglia centro-settentrionale, escluso il Salento. L'allerta sarà in vigore dalle ore 08:00 di sabato 17 agosto 2024 e per le successive 12 ore.Sono previste precipitazioni che varieranno da isolate a sparse, con rovesci e temporali che potrebbero causare accumuli di pioggia da deboli a moderati, soprattutto nelle aree centrali e settentrionali della regione. L'avviso è stato emesso per preparare la popolazione e le autorità locali a possibili disagi legati alle condizioni meteorologiche avverse.Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di evitare spostamenti non necessari nelle zone più colpite dai temporali. Inoltre, si consiglia di tenersi aggiornati sugli sviluppi attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile e delle amministrazioni locali.L'allerta riguarda in particolare le aree più vulnerabili a possibili allagamenti e smottamenti, e si invitano gli enti locali a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenze.