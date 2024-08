Bari, nuove postazioni Amiu a ridosso della Città vecchia

BARI - L’AMIU, d’intesa con l’Amministrazione comunale, sta provvedendo in queste ore a modificare e sostituire le postazioni di cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti ubicate e a servizio delle utenze del centro storico, come indicato nella planimetria riportata. BARI - L’AMIU, d’intesa con l’Amministrazione comunale, sta provvedendo in queste ore a modificare e sostituire le postazioni di cassonetti per la raccolta stradale dei rifiuti ubicate e a servizio delle utenze del centro storico, come indicato nella planimetria riportata.





- l’ aumento della volumetria dei cassonetti gialli per la raccolta di plastica e metalli e sostituzione di tutti i cassonetti ammalorati;

- l’aumento della volumetria per la raccolta del vetro, mediante il posizionamento di campane in sostituzione dei cassonetti per tutte le postazioni. Si evidenzia, inoltre, che per corso Vittorio Emanuele, verranno posizionate le nuove campane dal nuovo design donate dal Consorzio del Vetro (CoReVe);

- la sostituzione dei cassonetti ammalorati per la raccolta del secco residuo.



La riorganizzazione ha interessato anche la postazione adiacente l’arco San Nicola, che è stata soppressa potenziando le postazioni limitrofe, al fine di restituire maggiore decoro al varco di accesso diffusamente utilizzato nei percorsi turistici.



Nei prossimi giorni sarà avviato un servizio di potenziamento della raccolta dei cartoni per le utenze non domestiche mediante posizionamento di mezzi mobili tra le ore 13 e le ore 14, nei pressi del teatro Margherita e del Castello Svevo.

Tutte le nuove postazioni saranno organizzate per consentire la differenziazione di tutti i rifiuti da parte delle utenze, consentendo, in tal modo, la raccolta delle principali frazioni (organico, carta, plastica e metalli, vetro e secco residuo).In particolare, le modifiche riguarderanno: