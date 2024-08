Bisceglie: successo per la settima edizione della Cena en Blanc sul waterfront di Via Nazario Sauro

BISCEGLIE - Martedì 27 agosto, il waterfront di Via Nazario Sauro a Bisceglie si è trasformato in una distesa candida in occasione della settima edizione della Cena en Blanc, un evento che ha coinvolto più di mille partecipanti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Pro Artibus di Molfetta, è diventata un appuntamento fisso che unisce convivialità, solidarietà e promozione del territorio.Come da tradizione, gran parte del ricavato verrà devoluto a un ente del terzo settore. Quest’anno, il contributo sarà destinato alla Fondazione ANT "Franco Pannuti" di Bisceglie, impegnata nell’assistenza gratuita ai malati di tumore e nella prevenzione oncologica.La Cena en Blanc continua a dimostrarsi un potente motore per l’economia locale e una vetrina per le risorse del territorio. Numerosi sponsor privati e ristoratori locali hanno sostenuto l’iniziativa, promuovendo il commercio e la gastronomia biscegliese. «Bisceglie si conferma una location perfetta per eventi di questo tipo, anche quest’anno abbiamo raggiunto il sold out. La solidarietà rimane al centro, con il supporto alla Fondazione ANT», hanno dichiarato Salvatore Farinato e Graziano Salvemini, rappresentanti di Pro Artibus. La collaborazione con realtà come Confcommercio e Bisceglie Approdi ha ulteriormente rafforzato il legame tra l’evento e il tessuto economico locale.Anche quest’anno, il centro storico ha ospitato il "Fuori Tavolo", una tavolata bianca che ha ricevuto un premio speciale, simbolo dello spirito di condivisione che pervade la serata. La serata, presentata da Tommaso Amato e arricchita dall’esibizione musicale di Matteo Borghi e la sua band, ha visto anche la premiazione dei vincitori del contest ufficiale. Tra i premiati: Mimmo Colavito per il miglior outfit maschile, Mariana Mihai per quello femminile, Rosalba di Terlizzi per il miglior outfit enfant en blanc della piccola Angelica, e infine, il riconoscimento per il miglior allestimento tavolo alla tavolata "Terra Mia".Tra i partecipanti alla cena, anche il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa: «Valorizziamo ancora una volta il porto turistico, bandiera blu, con un evento unico in Puglia, attento alla sostenibilità e alla solidarietà. Questo tipo di manifestazioni rappresenta al meglio il significato dei grandi eventi».La Cena en Blanc si conferma, dunque, un evento capace di coniugare eleganza, socialità e solidarietà, contribuendo a mettere in luce le bellezze e le risorse di Bisceglie.