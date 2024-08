Camion in fiamme sulla tangenziale di Bari: notte di paura e traffico in tilt

BARI - Attimi di paura questa notte sulla tangenziale di Bari, dove un camion carico di alimenti ha preso fuoco, creando una situazione di emergenza e causando gravi disagi al traffico. L'incidente è avvenuto intorno alle tre di notte, in direzione sud, all'altezza dell'uscita per il quartiere San Paolo.Il conducente del mezzo, proveniente da Molfetta, si è accorto delle fiamme che stavano avvolgendo la parte inferiore della sua cabina. Con grande prontezza di riflessi, ha immediatamente arrestato la marcia e ha tentato di domare l'incendio utilizzando l'estintore in dotazione al veicolo. Tuttavia, l'incendio si è rapidamente propagato, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco.Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bari, che hanno mobilitato due autobotti e due mezzi movimento terra per gestire il carico del camion e facilitare lo spegnimento delle fiamme. È stato necessario l'uso di un carro aria per ricaricare le bombole di ossigeno dei pompieri impegnati nell'intervento, dato che le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore.Fortunatamente, non si registrano feriti in seguito all’incidente, ma le conseguenze per la viabilità sono state significative. Nonostante l’ora tarda, l'incendio ha causato gravi disagi al traffico, con code e rallentamenti che hanno interessato la tangenziale di Bari per diverse ore.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale Anas, che hanno collaborato per gestire la situazione e ripristinare la normale circolazione stradale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma l'episodio sottolinea i rischi legati al trasporto su strada e l'importanza di intervenire tempestivamente in caso di emergenza.