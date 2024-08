Rissa tra due donne N’dèrre a la lanze: agente della Polizia Locale ferito durante l’intervento

BARI - Momenti di alta tensione si sono verificati ieri sera nella zona di N’dèrre a la lanze, dove una violenta rissa è scoppiata tra due donne. Nel corso della lite, una delle contendenti ha afferrato una bottiglia, alimentando ulteriormente il caos e la pericolosità della situazione.L'episodio ha attirato l'attenzione dei passanti e ha richiesto l'intervento immediato degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto nel tentativo di riportare l'ordine. Purtroppo, nel concitato tentativo di separare le due donne, uno degli agenti è rimasto ferito.Vista la gravità della situazione e il crescente rischio per l’incolumità pubblica, è stato necessario richiedere il supporto di alcune pattuglie della Polizia di Stato. L'arrivo degli ulteriori rinforzi ha permesso di placare definitivamente il parapiglia e di riportare la calma nell'area.Le due donne coinvolte nella rissa sono state identificate e potrebbero ora affrontare conseguenze legali per il loro comportamento violento, soprattutto considerando l'uso di un’arma impropria come la bottiglia. L’agente ferito, fortunatamente, non ha riportato lesioni gravi, ma l'episodio mette in evidenza i rischi che le forze dell'ordine affrontano quotidianamente nel mantenere l’ordine pubblico.