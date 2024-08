Castel dei Mondi 2024: al via la 28ª edizione del Festival Internazionale di Andria

Viviana Matrangola, assessora alla cultura della Regione Puglia;

Giovanna Bruno, sindaca di Andria;

Daniela Di Bari, assessora alla bellezza;

Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese;

Riccardo Carbutti, direttore artistico del Festival;

Francesco Fisfola, direttore di produzione.

ANDRIA - Nonostante una lunga e torrida pausa ferragostana, la macchina organizzativa di Castel dei Mondi, il Festival Internazionale di Andria dedicato al teatro e alle belle arti, è pronta a offrire al grande pubblico la sua ventottesima edizione. Il festival, che si svolgerà dal 30 agosto al 12 settembre, sarà incentrato sul tema della memoria, collettiva e individuale, un fil rouge che attraverserà una ricca serie di eventi, tra cui spettacoli teatrali, incontri, concerti, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre e installazioni.Giovedì 22 agosto, alle ore 9:30, presso il Food Policy Hub del Chiostro di San Francesco ad Andria, si terrà una conferenza stampa per illustrare i dettagli del nutrito cartellone del Festival 2024. Interverranno:La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha sottolineato l'importanza dell'edizione di quest'anno: "Un Festival per fare memoria è giusto, quel che ci voleva per una città, la nostra, il cui teatro naturale sono i luoghi, le persone, i sentimenti e le emozioni. Salutiamo con soddisfazione e curiosità questa 28ª edizione, che ormai è parte integrante della bellezza di un grande territorio e della nostra comunità."L'organizzazione ha già reso noto che i biglietti e gli abbonamenti per gli eventi del festival, sia interi che ridotti, saranno in vendita presso lo Sportello IAT di Piazza Vittorio Emanuele II a partire dal pomeriggio di mercoledì 21 agosto. Ulteriori informazioni saranno disponibili presso lo stesso sportello e sul sito ufficiale del festival, www.casteldeimondi.com.