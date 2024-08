Castelnuovo di Porto, 75enne uccisa in casa: il marito confessa l'omicidio

CASTELNUOVO DI PORTO - Una tragica vicenda ha sconvolto la comunità di Castelnuovo di Porto, alle porte di Roma, dove una donna di 75 anni, Lucia Felici, è stata uccisa all'interno della sua abitazione. Il corpo della vittima è stato ritrovato dai carabinieri questa mattina intorno alle 8:30, dopo che una vicina, allarmata dalle grida provenienti dall'appartamento, ha chiamato il 112.I sospetti si sono subito concentrati sul marito 82enne della donna, che è stato fermato dai carabinieri poco dopo il ritrovamento del corpo. Durante l'interrogatorio, avvenuto davanti al pubblico ministero e al suo avvocato difensore, l'uomo ha confessato di aver ucciso la moglie al culmine di una lite. Al momento, l'accusa formulata contro di lui è di omicidio aggravato dal rapporto coniugale. Non è stata tuttavia contestata la premeditazione.I carabinieri, che stanno indagando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, sono intervenuti tempestivamente nell'abitazione dei coniugi, situata in via Bellavista, dopo la segnalazione della vicina che aveva udito una violenta lite e le grida disperate della vittima.La confessione del marito getta un'ombra su una relazione che, probabilmente, nascondeva tensioni profonde, culminate in un epilogo drammatico. Gli investigatori stanno ora cercando di comprendere cosa abbia scatenato la lite fatale e se ci siano stati in passato episodi di violenza domestica che possano aver preceduto questo tragico evento.