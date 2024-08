La 'Ribelle' Loredana Bertè chiude a Trani per il Rush Summer Fest

TRANI - Martedì 27 agosto, in piazza Duomo a Trani (Bt), per l’ultimo appuntamento del Rush Summer Fest organizzato da Gs23Eventi e Rush Eventi, sarà proposto il concerto di Loredana Bertè, la quale in occasione dei 50 anni di attività sta girando l’Italia con i brani del suo ultimo lavoro discografico “Ribelle”.Figura eclettica che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale e sociale italiano, Loredana Carmela Rosaria Bertè, per tutti Loredana Bertè, è nata a Bagnara Calabra nel settembre del 1950. Cantautrice, attrice ed ex ballerina, sin dagli anni Settanta è stata considerata una delle interpreti più rappresentative della musica leggera del Bel Paese. Assai discussa anche per le complesse vicissitudini personali, vanta un lungo percorso musicale durante il quale ha pubblicato 18 album in studio, 5 dal vivo, 2 Ep e 5 raccolte, vendendo oltre 15 milioni di dischi. Dopo le numerose esperienze come attrice e danzatrice, ha intrapreso il cammino discografico rivelandosi all’attenzione del grande pubblico con i brani “Sei bellissima” e “Dedicato”, ma ha raggiunto l’apice tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 con “E la luna bussò”, “In alto mare” e “Non sono una signora”. Ha partecipato complessivamente a 12 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo nel 2019 il premio alla carriera “Città di Sanremo” e nel 2024 il premio della critica “Mia Martini”.Durante la serata la cantautrice calabrese proporrà alcune delle oltre 50 canzoni contenute nella sua quinta raccolta, tra le quali spicca “Pazza”, unico brano inedito diventato subito una hit, con cui Bertè si è classificata settima al festival di Sanremo 2024, ottenendo anche il Premio intitolato a sua sorella maggiore tragicamente scomparsa nel 1995. “Ribelle” è un inno alla libertà, uno show completo nel quale l’artista si racconta in musica e racconta il suo percorso dal suo disco d'esordio datato 1974 "Streaking" agli ultimi lavori, durante il quale, attraverso le sue canzoni, come piccoli tasselli che racchiudono il suo pensiero, mette in mostra il mosaico della storia dell’evoluzione della nostra società, dalla quale ha preso spesso le distanze. Tra una hit e l’altra, con le sue interpretazioni, Bertè porterà sul palco pop e rock, blues e reggae, per quella che si prospetta essere una grande festa della musica celebrata da un’artista che con la sua voce inconfondibile e la presenza scenica ha generato una delle vicende più significative nella storia dello spettacolo italiano.I biglietti del concerto saranno acquistabili su ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito TicketOne.Rush Summer Fest – Piazza Duomo – Trani (Bat): 3397370398: 21.00