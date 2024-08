Corato, Festa Patronale: i giostrai hanno paura mentre gli ambulanti chiedono il prolungamento delle attività

BARI - L’assenza del tradizionale Luna Park in occasione dell’imminente Festa Patronale nella città di Corato fa registrare la presa di posizione dell’Associazione degli Ambulanti Fieristi di Puglia, diretta e coordinata dall’Attivista sindacale Savino Montaruli, peraltro storico componente dell’Antiracket Puglia, che, appresa la notizia, ha dichiarato: “siamo davvero sconcertati e disorientati dalla decisione di non allestire il Luna Park in occasione di una delle più sentite e partecipate Feste Patronali delle province di Bari e Bat. Anche quest’anno, come accaduto negli anni passati, con una nota datata 27 giugno 2024, ho chiesto al Sindaco di Corato Corrado De Benedittis ed al Dirigente Suap, avv. Sciscioli, il prolungamento delle attività fieristiche per ulteriori giornate, oltre a quelle calendarizzate. Un prolungamento che ricomprenda anche la giornata del martedì, tradizionalmente destinata al concertone finale della Festa. Questa mia richiesta è l’ennesima dimostrazione di quanto la città di Corato continui ad essere attrattore indiscusso di avventori e di Operatori economici. Questo – prosegue Montaruli – è il risultato di una sinergia ininterrotta tra il Sindaco, l’Assessore alle Attività Economiche e l’Ufficio Suap ottimamente guidato, oltre che tutte le Forze di Polizia a cominciare dalla Polizia Locale.

Per evitare che tutte queste risorse, economiche ed umane, vadano disperse e che la città di Corato possa essere ingiustamente etichettata come città insicura e non affidabile, inviamo la presente nota stampa, sotto forma di Esposto/Nota Informativa, anche al signor Questore di Bari dott. dr. Giovanni Signer nonché al Questore di Barletta Andria Trani dott. Dott. Alfredo Fabbrocini chiedendo, al primo, spiegazioni ufficiali sulle reali motivazioni alla base di una vicenda che non può restare sena conseguenze e che richiede un’urgentissima presa di posizione istituzionale che dia serenità a tutti gli Operatori Economici che continuano ad investire nella città di Corato mentre, al secondo, di monitorare cosa stia accadendo nella città di Andria in prossimità della Festa Patronale cittadina.

Come Sigle di Rappresentanza non solo possiamo asserire senza ombra di dubbio che i nostri numerosi associati concessionari di posteggio alla Festa Patronale di Corato non si sono mai sentiti minacciati né mai hanno avvertito problemi di sicurezza sempre garantita, ma esprimiamo vicinanza all’Amministrazione comunale, affidata al governo di persone affidabili e capaci, ma anche e soprattutto all’intera cittadinanza coratina formata da persone accoglienti, laboriose e generose che non meritano “etichette” così devastanti. Se poi alla base della rinuncia all’allestimento del Luna Park vi siano altre motivazioni ignote allora il Questore di Bari faccia immediatamente chiarezza perché qualora ci trovassimo di fronte a tali eventuali gravissime condizioni allora dobbiamo intervenire immediatamente perché a breve, fra meno di un mese, ci sarà la Festa Patronale nella città di Andria dove è allestito uno dei più grandi Luna Park della regione ma dove ancora il comune non ci ha convocati per definire luogo e condizioni di svolgimento del Parco Divertimenti per il corrente anno, viste le condizioni preoccupanti prospettate lo scorso anno dall’Assessore al Ramo e dal Dirigente” – ha concluso Montaruli.