Dodicenne umiliato dal branco a Vieste, Barone (M5S): 'Lavorare insieme alla scuola e alle famiglie per prevenire e contrastare simili episodi'

BARI - Le immagini del dodicenne che a Vieste è stato costretto ad inginocchiarsi e umiliato dal branco, sono una sconfitta per tutti noi. Il sindaco Nobiletti e gli uffici comunali si stanno occupando della vicenda, perché simili episodi toccano tutta la comunità. Dobbiamo lavorare sulla prevenzione e fare rete tra istituzioni per organizzare iniziative di sensibilizzazione. Così in una nota la consigliera del M5S Rosa Barone.La Regione Puglia - prosegue Barone - è stata la prima ad aver approvato una legge regionale per il contrasto al bullismo e cyberbullismo voluta dalla consigliera Di Bari e grazie alla collaborazione tra assessorato al Welfare e Ufficio Scolastico Regionale nel 2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle scuole di ogni ordine e grado per il finanziamento dei progetti relativi alla prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo. Un lavoro integrato tra scuola, territorio e famiglie è fondamentale per dare vita ad azioni efficaci. Divulgare la cultura della legalità e del rispetto per l’altro - conclude - è il solo modo per dire basta a episodi come questo.