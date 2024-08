Lucera, ritorna il Mini Slalom

LUCERA – La Basilicata Motorsport é lieta di annunciare il ritorno del mini slalom “Città di Lucera - Memorial Gianni e Daniela Pepe", manifestazione che ritorna nel calendario ACI SPORT dopo qualche anno di assenza, grazie alla volontà della famiglia Pepe che ha voluto con questa iniziativa ricordare i propri cari scomparsi, appassionati e praticanti di automobilismo sportivo. La sfida pugliese si correrà il 18 agosto prossimo su un tracciato sinuoso che ha una lunghezza pari a 2 km ed interesserà la S P. 109 San Severo- Lucera, con arrivo nell'abitato della città federiciana denominata “Chiave di Puglia” per la sua posizione strategica nel territorio Dauno.Alla competizione possono partecipare le vetture appartenenti a diversi gruppi e classi, come prototipi, E2, E1 Italia, Speciale Slalom, bicilindriche, Vst (velocità su terra), auto rally (gr. A ed N), auto stradali (Racing Start) e Racing Start Plus, HST (auto storiche). Le iscrizioni alla corsa sono ufficialmente aperte e si chiuderanno alle ore 24 di mercoledì 14 Agosto. Gli organizzatori ricordano che le adesioni dovranno essere inserite direttamente dai piloti attraverso il proprio account ACI Sport.Il programma della gara inizierà sabato 17 agosto, con le verifiche tecniche e sportive, che saranno effettuate presso la Palumbo Motors, main sponsor dell'evento, ed entrerà nel vivo domenica 18 agosto, con la partenza del giro di ricognizione, alle ore 10.00, e con le tre manches di gara, a seguire fino alle 15.30 circa. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Basilicata Motorsport.