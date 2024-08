Drammatico incidente domestico a Ceglie Messapica: uomo perde un braccio e un piede

CEGLIE MESSAPICA - Un uomo di circa 40 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Brindisi in seguito a un tragico incidente domestico avvenuto nella sua abitazione a Ceglie Messapica. L'uomo, impegnato in lavori di falegnameria in un deposito adiacente alla sua casa, ha perso un braccio e un piede a causa dell'incidente, le cui dinamiche sono ancora in corso di accertamento.L'allarme è stato lanciato dai familiari, che sono intervenuti immediatamente dopo il tragico evento. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per condurre le necessarie indagini.L'uomo è attualmente in prognosi riservata, e le sue condizioni sono considerate critiche.